Assopannelli Fantoni confermato presidente | Priorità ai dossier europei

Paolo Fantoni è stato confermato come presidente di Assopannelli per il quadriennio 2026-2030. La nomina è avvenuta durante l’Assemblea generale dell’associazione, che rappresenta le aziende produttrici di pannelli, compensati e semilavorati in legno all’interno di FederlegnoArredo. La priorità indicata dal presidente sarà rivolta ai dossier europei.

Paolo Fantoni è stato confermato come presidente di Assopannelli anche per il quadriennio 2026-2030. La rielezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea generale dell’associazione che rappresenta all’interno di FederlegnoArredo le aziende produttrici di pannelli, compensati e semilavorati in legno. “Il nostro impegno sarà rafforzare il presidio dell’associazione sui dossier europei, continuando a chiedere semplificazione normativa senza rinunciare agli obiettivi di sostenibilità - ha detto Fantoni -. Vogliamo anche valorizzare fino in fondo la materia prima nazionale e il patrimonio di competenze e riciclo che il nostro settore rappresenta, aprendo al tempo stesso nuove traiettorie di crescita attraverso l'internazionalizzazione e una maggiore tutela commerciale delle nostre imprese”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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