Asse UE-Ucraina sulla produzione di droni | Kyiv punta a raddoppiare la capacità

Da quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Ucraina e l’Unione Europea hanno firmato un nuovo accordo di partenariato industriale nel settore della difesa, annunciato durante una visita a Kyiv. L’obiettivo è aumentare la capacità di produzione di droni, con Kyiv che mira a raddoppiare la propria capacità in questo settore. La presidente della Commissione europea ha dichiarato che l’Ucraina si sta affermando come fornitore di sicurezza per l’Europa. La firma dell’accordo è avvenuta il 15 luglio 2026.

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Kyiv, 15 luglio 2026  – L’Ucraina sta divenendo un “fornitore di sicurezza” per l’Europa, secondo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che il 15 luglio da Kyiv ha annunciato un nuovo accordo di partenariato industriale nel settore della difesa insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il nuovo accordo giunge dopo che Kyiv altri nove partner europei, tra cui l’Italia, hanno fondato lo scorso 13 luglio una coalizione comune contro i missili balistici, che collabora allo sviluppo congiunto del nuovo progetto di difesa aerea Freya, a fronte della grave carenza di intercettori Patriot a Kyiv. “Quello che firmiamo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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