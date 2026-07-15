Asse UE-Ucraina sulla produzione di droni | Kyiv punta a raddoppiare la capacità

Notizia in breve

L’Ucraina e l’Unione Europea hanno firmato un nuovo accordo di partenariato industriale nel settore della difesa, annunciato durante una visita a Kyiv. L’obiettivo è aumentare la capacità di produzione di droni, con Kyiv che mira a raddoppiare la propria capacità in questo settore. La presidente della Commissione europea ha dichiarato che l’Ucraina si sta affermando come fornitore di sicurezza per l’Europa. La firma dell’accordo è avvenuta il 15 luglio 2026.