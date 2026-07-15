Il nuovo capitolo di Assassin’s Creed, chiamato Hexe, abbandona il tradizionale open world di grandi dimensioni. La mappa, ancora non ufficiale, si concentra su aree più compatte e dettagliate, con un gameplay che sembra puntare su missioni più lineari. La storia si svolge in un periodo storico ancora da confermare, ma si parla di un’ambientazione più oscura rispetto ai capitoli precedenti.

Il prossimo capitolo oscuro della saga Ubisoft sta prendendo forma attraverso nuove indiscrezioni che ridefiniscono completamente le aspettative dei fan. Assassin’s Creed Hexe, il tanto chiacchierato progetto ambientato nel periodo più buio della storia europea, promette di rivoluzionare la formula consolidata degli ultimi anni con scelte coraggiose che dividono già la comunità. Le informazioni più recenti arrivano dal leaker Rogue Tx, figura nota negli ambienti Ubisoft per l’affidabilità delle sue anticipazioni. Secondo quanto emerso, il gioco ci porterà nella Germania del XVI secolo, precisamente durante i terribili processi alle streghe che macchiarono di sangue l’Europa centrale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Assassin’s Creed Hexe cambia tutto: addio all’open world gigante, svelati mappa, gameplay e periodo storico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assassin's Creed Hexe: grossi e interessantissimi rumor!

Notizie e thread social correlati

Assassin’s Creed Hexe: Nuovi dettagli su protagonista, epoca storica e un grande ritornoAssassin’s Creed Hexe rappresenta uno dei titoli più attesi nel mondo dei videogiochi, ma ancora non sono stati svelati molti dettagli ufficiali.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced rilancia Edward Kenway: il remake punta su nuove missioni, Hideout più vivo e gameplay modernoAssassin’s Creed Black Flag Resynced ha annunciato il ritorno di Edward Kenway con un remake che introduce nuove missioni, un Hideout più animato e...

Temi più discussi: Assassin's Creed Hexe, spuntano dettagli su ambientazione, gameplay, edizioni e uscita; Cosa ci aspetta davvero in Assassin's Creed Hexe: caccia alle streghe ma niente magia?; Trapelate informazioni su Assassin's Creed Codename Hexe: ambientazione incentrata sulla caccia alle streghe e importanti cambiamenti al gameplay.; Assassin's Creed Codename Hexe dovrebbe avere un DLC ambientato a Würzburg.

Assassin's Creed Hexe: il nuovo leak pare svelare l'ambientazione x.com

Assassin's Creed Black Flag versione giocabile filtrata prima della data di uscita reddit

Assassin's Creed Hexe, spuntano dettagli su ambientazione, gameplay, edizioni e uscitaIl leaker Rogue Tx, piuttosto noto per le anticipazioni sui giochi Ubisoft, ha riferito nuovi dettagli su ambientazione, gameplay, uscita ed edizioni di Assassin's Creed Hexe, il tanto chiacchierato c ... msn.com

Assassin's Creed Hexe: il nuovo leak pare svelare l'ambientazioneMentre si attendono informazioni ufficiali da parte di Ubisoft, Assassin's Creed Hexe torna a far parlare di sé per via di un leak. everyeye.it