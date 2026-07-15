assassinio allo specchio una agatha christie tutte stelle

ASSASSINIO ALLO SPECCHIO Twenty Seven ore 21.10 Con Angela Lansbury, Elizabeth Taylor, Kim Novak. Regia di Guy Hamilton. Produzione USA 1980. Durata: 2 ore e 25 minuti LA TRAMA Nel villaggio dove abita Jane Marple, l'investigatrice dei romanzi di Agatha Christie arriva una troupe cinematografica. Durante un ricevimento una segretaria muore avvelenata: La polizia sospetta di molti membri della troupe. Ma è Jane Marple a individuare il colpevole. Che poi si suicida PERCHE' VEDERLO Perché è una traduzione di Agatha Christie allestita come molte versioni di Agatha. Con una suggestiva ambientazione e un cast di tutte stelle (Elizabeth Taylor, Kim Novak, Rock Hudson, Tony Curtis). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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