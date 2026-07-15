Assassinio allo specchio una Agatha Christie tutte stelle

Da liberoquotidiano.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ASSASSINIO  ALLO  SPECCHIO Twenty Seven  ore 21.10 Con  Angela  Lansbury, Elizabeth  Taylor, Kim  Novak. Regia di  Guy Hamilton. Produzione   USA   1980. Durata:  2 ore  e 25  minuti LA  TRAMA Nel villaggio  dove   abita  Jane Marple, l'investigatrice   dei   romanzi  di  Agatha  Christie  arriva  una  troupe  cinematografica. Durante  un  ricevimento  una   segretaria  muore  avvelenata: La polizia  sospetta  di   molti  membri  della  troupe. Ma  è Jane Marple a  individuare  il  colpevole. Che  poi  si  suicida PERCHE' VEDERLO Perché è una traduzione   di Agatha  Christie allestita  come  molte  versioni  di  Agatha. Con una  suggestiva ambientazione  e un   cast  di tutte  stelle (Elizabeth  Taylor, Kim Novak, Rock  Hudson,  Tony Curtis). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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