Felicity Jones interpreterà l’autrice prima della sua scomparsa nel nuovo thriller con Vincent Cassel. Il film, intitolato Eleven Missing Days, si concentra sul mistero degli undici giorni in cui la scrittrice scomparve senza lasciare tracce. La narrazione segue gli eventi che circondano quella fase di assenza improvvisa e inspiegabile. La produzione mette in scena le vicende legate a quel periodo di scomparsa.

Eleven Missing Days punta tutto sul mistero degli undici giorni in cui la regina del giallo svanì nel nulla. Un progetto ambizioso che unisce la Jones a Vincent Cassel e che si prepara a sbarcare al mercato di Cannes. La realtà supera la finzione, o almeno ci prova. È questo il cuore di Eleven Missing Days, il dramma che ripercorre il celebre "buco nero" nella vita di Agatha Christie. Nel dicembre 1926 la scrittrice scomparve dalla sua casa, scatenando una caccia all'uomo che tenne il mondo col fiato sospeso. Ora quella storia arriva sul grande schermo, con Felicity Jones a dare il volto a una Christie mai così vulnerabile e ambigua. Un mistero lungo un secolo Il film è ufficialmente in vendita al Cannes Film Market.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Agatha Christie, Felicity Jones sarà l'autrice prima della sua sparizione nel thriller con Vincent Cassel

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