asd ideal ballet al top tante sfide da incorniciare

L’Asd Ideal Ballet ha ottenuto ottimi risultati ai Campionati Italiani di Categoria di Disco Dance, con un totale di 26 medaglie. La società pratese ha vinto 13 ori, 7 argenti e 6 bronzi in diverse discipline, tra singolo, duo e gruppi. La partecipazione ha visto numerosi atleti competere in varie categorie, con il medagliere che evidenzia un’ampia presenza di successi. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi degli atleti o sulle specifiche delle gare.

Risultati da incorniciare per l’ Asd Ideal Ballet ai Campionati Italiani di Categoria di Disco Dance. Ricco il medagliere della società pratese con 13 ori, 7 argenti e 6 bronzi tra gare di Singolo, Duo e Gruppi. Nel Singolo, titolo italiano per Nicole Rocca, secondo posto per Caterina Soave e quarto per Sofia Malgioglio (8-12 anni Classe C); medaglia d’oro per Francesca Passanante, bronzo per Giorgia Langella e quarto posto per Sofia Fraccaro nella categoria 13-16 anni Classe C; terzo posto per Linda Nocera e ottimo il percorso di Rebecca Conforto e Jessica Nozilli nella categoria 8-12 anni Classe B. Nella categoria 8-12 anni Classe A, Olivia Cusano campionessa italiana, Diletta Caldara vicecampionessa e Melissa Toshkallari terza classificata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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