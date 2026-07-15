Gli ascolti tv di ieri, martedì 14 luglio 2026, hanno per protagonista la semifinale dei Mondiali 2026, che ha catalizzato l’attenzione del pubblico su Rai1 con numeri molto elevati. Le altre reti hanno registrato ascolti più contenuti, mentre in Access Prime Time si confermano le consuete dinamiche tra informazione, intrattenimento e preserale. Ascolti tv ieri sera La semifinale Francia–Spagna dei Mondiali 2026 su Rai1 conquista 8.559.000 spettatori pari al 48.2% di share dalle 21 alle 22:58. Nel dettaglio: Primo tempo: 8.104.000 spettatori (44.1%) Secondo tempo: 9.009.000 spettatori (52.6%) Gli altri programmi della prima serata: Canale5 – Mio figlio: 1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri martedì 14 luglio 2026, la semifinale dei Mondiali contro 'Mio figlio', Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna

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