ascolti tv i dati del 14 luglio 2026

Il 14 luglio 2026, il match tra Francia e Spagna ai Mondiali ha registrato 8.559.000 spettatori su Rai Uno, con una quota del 48%. La partita ha attirato un pubblico consistente nella sera di ieri.

Bene il match dei Mondiali. Nella serata di ieri, su Rai Uno, il match dei Mondiali 2026, tra Francia e Spagna porta a casa ben 8.559.000 spettatori pari al 48.2% di share dalle 21 alle 22:58 (primo tempo a 8.104.000 e il 44.1%, secondo tempo a 9.009.000 e il 52.6%). In onda su Canale5 Mio figlio ottiene 1.386.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 Storie al Bivio di Sera si ferma a 435.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 Mamma ho preso il morbillo registra 607.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 È andato tutto bene ottiene 412.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Il pesce innamorato totalizza 427.000 spettatori (2.6%). Su La7 Insider – Dietro la verità si ferma a 303. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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