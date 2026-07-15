Ascolti Tv 14 luglio chi ha vinto tra Spagna-Francia e il film Mio figlio

Gli ascolti di martedì 14 luglio, con Rai1 che ha proposto la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Ascolti TV del 2 luglio Mondiali di calcio e Tim Battiti Live a confronto

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