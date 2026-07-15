apple rilascia la versione beta pubblica del nuovo siri ai

Apple ha reso disponibile al pubblico la versione beta del nuovo Siri AI, un aggiornamento completo dell’assistente vocale. La versione, rilasciata il 15 luglio, permette agli utenti di testare le funzionalità migliorate e le nuove capacità dell’intelligenza artificiale. La beta è accessibile a chi si iscrive al programma di test, senza restrizioni di accesso per il momento. L’azienda ha annunciato l’obiettivo di perfezionare l’assistente prima del rilascio ufficiale.

Cupertino, 15 luglio 2026 – Apple accelera la corsa all'intelligenza artificiale e apre al pubblico la versione beta del nuovo Siri AI, la versione completamente rinnovata del suo storico assistente vocale. Dopo mesi di test riservati agli sviluppatori, gli utenti possono finalmente provare in anteprima quello che l'azienda di Cupertino considera uno dei cambiamenti più importanti mai introdotti su iPhone. Scopriamo di più Come funzione il nuovo Siri. Il nuovo Siri è costruito sulla piattaforma Apple Intelligence e cambia radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con il dispositivo. L'assistente non si limita più a rispondere a semplici comandi vocali, ma è in grado di comprendere il contesto, sostenere conversazioni più naturali e utilizzare le informazioni presenti sul telefono per offrire risposte personalizzate. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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La versión beta para desarrolladores de iOS 27 ya está disponible,

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