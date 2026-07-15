Appiano Gentile Inter | iniziato il raduno nerazzurro

È iniziato il raduno dell’Inter ad Appiano Gentile. La squadra si prepara per il prossimo impegno, con aggiornamenti su infortuni, tempi di recupero, diffidati e formazione. Sono stati comunicati i dettagli riguardanti i giocatori che si sono aggregati al gruppo e le eventuali assenze. Non sono stati resi noti cambiamenti nella rosa o variazioni nelle strategie di allenamento.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Iniziato il raduno nerazzurro. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. Diffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

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