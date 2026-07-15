Antonio Conte | Il calcio è cambiato vince chi è completo L’Italia? Meno chiacchiere e più fatti

Antonio Conte ha commentato i cambiamenti nel calcio, affermando che ora vince chi è più completo. Ha anche parlato del Mondiale, sottolineando la rivalità tra Inghilterra e Argentina, e ha fatto riferimenti al futuro del calcio globale. In attesa di conoscere la sua prossima destinazione, si dice che il duo Maldini-Leonardo preferisca Andrea Pirlo come nuovo allenatore. L’ex tecnico della nazionale italiana ha rilasciato queste dichiarazioni in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Parla l’ex CT: il bilancio sul Mondiale, il duello Inghilterra-Argentina e il futuro del calcio globalizzato. Nell’attesa di capire il suo futuro, anche se in questo momento il ticket Maldini-Leonardo sembrerebbe più propenso sul nome di Andrea Pirlo, Antonio Conte ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Il Mondiale e ciò che ha suscitato è il centro dell’approfondimento di un tecnico che il calcio lo conosce e lo studia. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A INGHILTERRA-ARGENTINA « Davvero incerta, quindi il pronostico è diviso a metà. L’Inghilterra è molto forte, ha trovato in Anderson un grande equilibratore. E quando vuole diventare più offensivo, Tuchel arretra Bellingham e inserisce Eze o Rogers sulla trequarti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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