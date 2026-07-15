L'elenco completo delle uscite previste per i prossimi mesi è stato pubblicato online. Tra le novità di settembre 2026 ci sono numerosi titoli annunciati per il mese di luglio. È disponibile anche un file PDF che raccoglie tutte le informazioni sugli annunci di Anteprima 419. La lista include vari titoli in programma e le relative date di uscita.

Finalmente ci siamo! Anteprima 419 è online! Possiamo finalmente dare tutti uno sguardo all’elenco completo delle uscite dei prossimi mesi. Sono tante le novità interessanti previste per settembre 2026 (e non solo). trovate qui sotto il link al PDF completo e a quelli delle singole categorie. Come indica anche Panini, vi ricordiamo che le queste liste sono suscettibili di cambiamenti, e che troverete le uscite definitive all’interno della sezione CALENDARIO USCITE del sito. PDF completo: CLICCA QUI PER SCARICARE ANTEPRIMA 419 L'articolo proviene da NerdPool. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Anteprima Panini 419: Tutti gli annunci di Luglio 2026 e il PDF!

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