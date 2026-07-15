Anne Hathaway ha partecipato al red carpet di “The Odyssey” a New York indossando un abito premaman di Prada, ispirato al stile greco. La attrice ha scelto un look che valorizza la gravidanza, dimostrando come il maternity dress possa essere elegante e di tendenza. L’evento si è svolto il 14 luglio all’AMC Lincoln Square. Hathaway ha confermato che lo stile durante la gravidanza può essere raffinato e moderno.

La gravidanza non ferma lo stile. Anzi, lo esalta. Anne Hathaway lo conferma ancora una volta sul red carpet di “The Odyssey” a New York, martedì 14 luglio all’AMC Lincoln Square, portando il maternity dressing a un altro livello. Per la serata l’attrice di ‘Il diavolo veste Prada’ ha scelto un modello esclusivo firmato Prada. Ma questa volta più che mai, durante il tour promozionale che la vede protagonista nel personaggio di Penelope, l’attrice si fonde pienamente nello stile della donna interpretata in The Odyssey. Regina assoluta una gonna lunga plissettata in tono champagne che scende fino a terra, abbinata a un corpetto prezioso con dettagli incrociati interamente ricoperti di cristalli. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Anne Hathaway si ispira a Penelope: il premaman dress diventa richiamo greco in Prada

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Anne Hathaway stars as Queen Penelope in Christopher Nolans epic film, The Odyssey.

Notizie e thread social correlati

Anne Hathaway e la borsa rossa a cuore: il look premaman conquista tuttiL'attrice è stata vista con un abbigliamento premaman e una borsa rossa a forma di cuore.

Leggi anche: Anne Hathaway: la terza gravidanza, il successo di “Il diavolo veste Prada 2” e il ruolo di Penelope nell'Odissea di Nolan. Il racconto del suo incredibile 2026

Temi più discussi: Anne Hathaway: Vorrei che i miei figli da grandi fossero come Tom Holland; Pretty Princess 3, il terzo film con Anne Hathaway conquista il ‘sì’ più importante: i fan lo attendevano da anni; Anne Hathaway dalla prima all'ultima gravidanza: i look premaman di una diva; Anne Hathaway è nel pieno della sua pregnancy glow. L’abito Dior di Londra è un visione celeste.

Charlize Theron mostra - ancora - le gambe, Anne Hathaway ci insegna come vestirsi durante la gravidanza e Zendaya mette le ali. E poi Lupita Nyong’o, Tom Holland e Matt Damon: alla première di The Odyssey a New York c’erano proprio tutti x.com

Anne Hathaway dice che spera che i suoi figli cresciano per essere come Tom Holland. reddit

Anne Hathaway si ispira a Penelope: il premaman dress diventa statua greca in PradaLa gravidanza non ferma lo stile. Anzi, lo esalta. Anne Hathaway lo conferma ancora una volta sul red carpet di The Odyssey a New York, martedì 14 luglio all’AMC Lincoln Square, portando il maternit ... 361magazine.com

Mother Mary, come Jessica Chastain ha ispirato la scena di danza di Anne HathawayAnne Hathaway sta per tornare al cinema anche con Mother Mary e ha raccontato di aver tratto ispirazione dalla collega Jessica Chastain per una specifica scena. Anne Hathaway non rallenta la corsa al ... comingsoon.it