Lo scorso 19 giugno Anne Hathaway ha annunciato, a sorpresa, di essere in attrsa del terzo figlio con il marito Adam Shulman, sposato nel 2012. Ma, a quanto pare, la notizia della terza gravidanza dopo Jonathan, 10 anni, e Jack, 6, è stata stupefacente anche per la coppia. Negli ultimi giorni la star ha sfoggiato il pancione sui red carpet dedicati al kolossal The Odyssey, in uscita in Italia il 15 luglio, ma è durante la sua ospitata al Late Night with Seth Meyers che ha svelato un curioso retroscena. La gravidanza, ha spiegato sorridendo, è arrivata quasi “sul filo di lana” e ha lasciato lei e il marito increduli. News La dolce sorpresa di Anne Hathaway, incinta del terzo figlio A sorpresa l'attrice ha annunciato la terza gravidanza sui social; per lei è davvero un momento d'oro, sia sul piano personale che su quello profe. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Anne Hathaway racconta come il figlio in arrivo sia un “vincitore dell’ultimo secondo”

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