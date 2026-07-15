Anne Hathaway, 43 anni, ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio, confessando di essere rimasta sorpresa dalla gravidanza. La donna ha condiviso di non aver previsto di aspettare un altro bambino a questa età, ma si mostra felice per l’arrivo del nuovo membro della famiglia. La notizia è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sul sesso del bambino o sulla data prevista per il parto.

Terzo figlio in arrivo per Anne Hathaway che non si aspettava di avere un altro bambino all'età di 43 anni, ma è felice di questa nuova gravidanza Anne Hathaway è incinta a 43 anni del suo terzo figlio.Ha fatto l’annuncio sui social mostrando un pancione importante. La notizia ha sorpreso tutti, soprattutto perché fino a qualche mese fa era in splendida forma alla premiere deIl diavolo veste Pradae nessuno aveva avuto dubbi su una presunta gravidanza. Invece adesso l’attrice sta facendo il tour perOdisseaed il pancione è ben visibile. APeopleha rilasciato un’intervista dove ha confessato che questo terzo figlio non era stato cercato ed è arrivato a sorpresa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Anne Hathaway incinta del terzo figlio ammette: “La gravidanza ci ha scioccato”

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Anne Hathaway è incinta del suo terzo figlio | Golden Hour

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