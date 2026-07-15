Andrea Caputo candidato sindaco a Milano | Nella mia posta una lettera con proiettili e una minaccia

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un candidato sindaco di Milano ha riferito di aver trovato nella sua cassetta della posta una lettera minatoria accompagnata da alcuni proiettili. La comunicazione è stata fatta a Fanpage.it, senza ulteriori dettagli sulle minacce o sui destinatari. La polizia potrebbe essere stata coinvolta per verificare l’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. La vicenda riguarda un politico in corsa per la carica di primo cittadino nel capoluogo lombardo.

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Andrea Caputo, candidato sindaco a Milano con la lista civica "Rinascita Milano", ha raccontato a Fanpage.it di aver trovato nella sua cassetta della posta una lettera con una minaccia e alcuni proiettili. Domani presenterà denuncia ai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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