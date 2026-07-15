L’Ugl ha richiesto l’istituzione di un tavolo permanente su legalità e sicurezza, evidenziando episodi di sfruttamento lavorativo e caporalato nel territorio pistoiese. La richiesta arriva dopo aver riscontrato situazioni di particolare gravità legate a queste pratiche, che coinvolgono lavoratori e aziende locali. Non sono stati forniti dettagli specifici sugli episodi, ma si sottolinea la necessità di nuove strategie e collaborazioni per contrastare il fenomeno.

L’Ugl invoca un cambio di passo e nuove sinergie. "Anche nel territorio pistoiese si registrano episodi di particolare gravità riconducibili a sfruttamento lavorativo e caporalato. Fenomeni che ledono la dignità delle persone, alterano la concorrenza tra imprese e compromettono i principi di legalità". Lo afferma Tiziano Fabbri (foto in alto), Segretario Provinciale di Ugl Pistoia, intervenendo sul tema dello sfruttamento lavorativo e sulle recenti mobilitazioni che hanno interessato alcune realtà produttive del territorio. "Abbiamo assistito – spiega Fabbri – a proteste e presìdi davanti ai cancelli di alcune aziende, come nel caso di Agliana, promossi da sindacati di base o associazioni di lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ancora sfruttamento : "Un tavolo permanente su legalità e sicurezza"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Valbrembo, dopo la tragedia nasce un tavolo permanente tra Comuni e aeroporto: confronto su sicurezza, rotte e rumoreDopo la tragedia, si è costituito un tavolo permanente tra i rappresentanti dei Comuni, i gestori dell’aeroporto e la scuola di volo.

Sicurezza e legalità: "Un tavolo istituzionale. E porto Biffoni a Roma. Ma lui chieda scusa"Un tavolo istituzionale si terrà per affrontare il caso Prato, coinvolgendo le autorità competenti.

Argomenti più discussi: Ancora sfruttamento : Un tavolo permanente su legalità e sicurezza; Caporalato, la sfida della legalità arriva in prefettura, Magni: La competitività non può essere costruita sulla pelle dei lavoratori; Vino, Equalitas celebra cinque anni del tavolo permanente con 'Luci sul Lavoro'; Per gli ambientalisti il Piano Demanio del Comune è improntato allo Sfruttamento economico selvaggio.