Dopo la fine della partita tra Francia e Spagna ai Mondiali di calcio 2026, il giocatore spagnolo è andato verso gli spalti e si è seduto vicino al fratellino di quattro anni. I due hanno trascorso alcuni momenti insieme, ridendo e scherzando, davanti alle telecamere. Questo comportamento si è ripetuto da più di tre anni, attirando l’attenzione sui social e sui media.

Dopo il fischio finale di Francia-Spagna ai Mondiali di calcio 2026, Yamal ha lasciato il campo per dirigersi verso gli spalti. Come fa ormai da più di tre anni, ha raggiunto il fratellino Keyne, gli si è seduto accanto, ha riso e scherzato con lui, si è preso un momento intimo con il piccolo davanti agli occhi del mondo intero. Era successo anche dopo la vittoria con il Belgio ai quarti di finale: quando le telecamere hanno inquadrato Keyne, lui ha fatto la linguaccia e ha sorriso, festeggiando con il fratello maggiore che lo guardava dal campo quasi commosso. «Ero con il mio fisioterapista e l’ho chiamato prima della partita. Mi ha detto che se lo avessero inquadrato avrebbe fatto la linguaccia. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Anche il fratello di 4 anni di Lamine Yamal è diventato un fenomeno di questi Mondiali

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Il fratellino di Lamine Yamal è davvero una leggenda.

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