A Cesena, presso una clinica locale, cani e gatti possono donare sangue. La struttura è l’unica in zona a offrire questa opportunità, permettendo agli animali di contribuire alle emergenze sanitarie. La procedura si svolge sotto supervisione veterinaria, con il prelievo effettuato in modo sicuro e controllato. La donazione avviene in ambienti dedicati, garantendo il benessere degli animali coinvolti.

Cesena, 15 luglio 2026 – Donare il sangue è un gesto prezioso, anche se a farlo sono gli animali. A Cesena offre questa possibilità, l’unica in città, la clinica ‘I love animals’ di San Vittore che collabora con il progetto Eva, attivato cinque anni fa dalla farmacia veterinaria PharmaLab di San Marino e che conta emo-point diffusi in tutta la Romagna. Si tratta di un centro specializzato nella raccolta, conservazione e distribuzione di sangue per cani e gatti, indispensabile in situazioni di emergenza, interventi chirurgici e trattamenti per malattie croniche. “In Italia stanno iniziando ora a nascere vere e proprie banche del sangue per animali – spiega la veterinaria cesenate Valentina Pianini, una delle referenti del progetto Eva-Emeoteca Veterinaria Adriatica –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche cani e gatti donano sangue A S. Vittore la clinica che salva vite

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Un evento sull'importanza della donazione di sangue nel mondo veterinario: "Cani e gatti che salvano altri animali"Il 6 maggio alle 19:30 si terrà un evento presso la clinica veterinaria I Love Animals a Cesena, in via Perugia 65, nella frazione di San Vittore.