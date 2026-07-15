Le borse più desiderate dell’estate 2026 sono state indossate da modelle e influencer, tra cui Kaia Gerber, Julianne Moore e Vittoria Ceretti. Sono state presentate come accessori ideali per viaggiare con stile, praticità e leggerezza. La scelta si concentra su modelli facili da trasportare, perfetti per accompagnare il momento in cui si lascia l’ufficio o si prepara al viaggio, prima di salire sull’aereo o sul treno.

C ’è un momento preciso, sospeso tra il check-out mentale dall’ufficio e il boarding pass sullo smartphone, in cui il viaggio comincia davvero. Non è quando si allacciano le cinture in aereo, e nemmeno quando il treno lascia la banchina. È quell’istante in cui si prende il borsone da viaggio. E si decide che sì, tutto il necessario per scappare via pochi giorni, è racchiuso in quell’abbraccio chic e leggero. Partenze d’agosto: 7 capi must-have da mettere in valigia X Molto più di un semplice contenitore, la borsa da weekend è un alleata preziosa che trasforma i trasferimenti in sfilate silenziose. Verso mete rigeneranti, dove la praticità e l’eleganza si incontrano senza bisogno di presentazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Amatissime da Kaia Gerber fino a Julianne Moore e Vittoria Ceretti. Ecco le borse firmate più belle dell'estate 2026 (da comprare o a cui ispirarsi) per viaggiare con stile, leggerezza e praticità

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