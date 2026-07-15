Il governo ha rifinanziato il Fondo Alzheimer e demenze, confermando il sostegno alla ricerca scientifica. Inoltre, sono stati avviati interventi per rafforzare l’assistenza sul territorio e sviluppare la telemedicina, con l’obiettivo di migliorare la presa in carico dei pazienti. Le misure sono state annunciate dal ministro della salute durante una conferenza stampa.

“Abbiamo rifinanziato il Fondo Alzheimer e demenze, continuiamo a sostenere la ricerca scientifica, indispensabile per migliorare diagnosi e terapie e, al tempo stesso, stiamo puntando sul potenziamento dell'assistenza territoriale e sullo sviluppo della telemedicina, per facilitare la presa in carico anche con l'impiego delle nuove tecnologie”. Lo afferma il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in un videomessaggio diffuso durante l’incontro "Alzheimer: bisogno sociale, responsabilità collettiva", ospitato dalla Santa Sede presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Alzheimer: ministro Schillaci, abbiamo rifinanziato fondo dedicato e sosteniamo ricerca

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