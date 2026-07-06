È stato introdotto un badge rotante per i caregiver al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. La misura mira a limitare l’accesso incontrollato o eccessivo di familiari e assistenti, facilitando un ingresso più regolamentato. L’obiettivo è rendere la sanità più efficace e meno congestionata per i pazienti. La nuova procedura è stata adottata dall’Asst Rhodense e riguarda esclusivamente il pronto soccorso dell’ospedale.

Evitare l’accesso incontrollato o eccessivo di familiari e caregiver al pronto soccorso. Per questa ragione l’ Asst Rhodense ha introdotto da alcuni giorni il “ rotating badge “ al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate milanese. "L’alleanza tra personale sanitario, famigliari e caregiver è fondamentale dell’intero percorso di cura e ancora di più in pronto Soccorso, che rappresenta un contesto unico, in cui la presenza di un familiare non è solo un supporto affettivo, ma una vera e propria necessità clinica e assistenziale - spiegano dalla direzione generale dell’azienda ospedaliera - per ottimizzare l’accesso degli accompagnatori, che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità più snella per i pazienti. Arriva il badge per i caregiver

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I pantaloni di questa stagione che fanno sembrare più alta e più snellaI pantaloni di questa stagione sono realizzati in tessuti leggeri come lino e cotone, ideali per l’estate.

Tumori metastatici e Ai, nasce il navigator digitale per pazienti e caregiverÈ stato sviluppato un navigatore digitale basato sull'intelligenza artificiale per supportare pazienti con tumori metastatici e i loro caregiver.

Argomenti più discussi: Sanità più snella per i pazienti. Arriva il badge per i caregiver; Semplifica Piemonte, la legge passa. Ma per le Opposizioni resta tutto da semplificare.

Sanità più snella per i pazienti. Arriva il badge per i caregiverEvitare l’accesso incontrollato o eccessivo di familiari e caregiver al pronto soccorso. Per questa ragione l’Asst Rhodense ha introdotto ... ilgiorno.it

Presidente comm.sanità, con riforma sanità più snella e rapida. Critiche le opposizioniIniziata in consiglio regionale la discussione sulla nuova riforma sanitaria voluta da Marco Bucci per la Liguria che vede le opposizioni fortemente contrarie e critiche. A proporla in aula il ... ansa.it