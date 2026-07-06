Sanità più snella per i pazienti Arriva il badge per i caregiver
È stato introdotto un badge rotante per i caregiver al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese. La misura mira a limitare l’accesso incontrollato o eccessivo di familiari e assistenti, facilitando un ingresso più regolamentato. L’obiettivo è rendere la sanità più efficace e meno congestionata per i pazienti. La nuova procedura è stata adottata dall’Asst Rhodense e riguarda esclusivamente il pronto soccorso dell’ospedale.
Evitare l’accesso incontrollato o eccessivo di familiari e caregiver al pronto soccorso. Per questa ragione l’ Asst Rhodense ha introdotto da alcuni giorni il “ rotating badge “ al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate milanese. "L’alleanza tra personale sanitario, famigliari e caregiver è fondamentale dell’intero percorso di cura e ancora di più in pronto Soccorso, che rappresenta un contesto unico, in cui la presenza di un familiare non è solo un supporto affettivo, ma una vera e propria necessità clinica e assistenziale - spiegano dalla direzione generale dell’azienda ospedaliera - per ottimizzare l’accesso degli accompagnatori, che... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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