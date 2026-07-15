Luciano Darderi debutta a Bastad agli ottavi di finale contro Daniel Altmaier: ecco l’analisi e il pronostico della sfida in programma oggi. Difendere un titolo è spesso più complicato che conquistarlo. E lo sa bene Luciano Darderi, in questi giorni impegnato a Bastad, cornice in cui dodici mesi fa riuscì ad alzare il trofeo e dove adesso, per l’appunto, è chiamato a confermarsi. Grazie al bye riservato alle prime teste di serie, l’azzurro farà il suo esordio direttamente negli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà Daniel Altmaier, avversario esperto e particolarmente competitivo quando si gioca sulla terra battuta. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Altmaier-Darderi, quante curve sulla strada verso il bis

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Diallo-Sonego, quante curve sulla strada per il terzo turno: il pronostico del matchSul campo di Wimbledon, Diallo e Sonego si preparano a sfidarsi nel secondo turno, con quote di scommessa uguali.

Jannik, once more! Sinner per il bis a Wimbledon, c’è Zverev sulla stradaJannik Sinner affronta il suo secondo turno a Wimbledon, dopo aver vinto il primo incontro.