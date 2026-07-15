Altmaier-Darderi quante curve sulla strada verso il bis
Luciano Darderi affronta Daniel Altmaier agli ottavi di finale a Bastad. La partita si svolge oggi e rappresenta un passo importante per il debutto del giocatore in questa fase del torneo. La sfida si svolge su una superficie che favorisce entrambi i tennisti, con Darderi che cerca di difendere il titolo vinto l’anno scorso. La partita promette equilibrio e tensione, con entrambi pronti a mettere in campo le proprie strategie.
Luciano Darderi debutta a Bastad agli ottavi di finale contro Daniel Altmaier: ecco l’analisi e il pronostico della sfida in programma oggi. Difendere un titolo è spesso più complicato che conquistarlo. E lo sa bene Luciano Darderi, in questi giorni impegnato a Bastad, cornice in cui dodici mesi fa riuscì ad alzare il trofeo e dove adesso, per l’appunto, è chiamato a confermarsi. Grazie al bye riservato alle prime teste di serie, l’azzurro farà il suo esordio direttamente negli ottavi di finale, dove ad attenderlo ci sarà Daniel Altmaier, avversario esperto e particolarmente competitivo quando si gioca sulla terra battuta. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
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