Alex Britti ha espresso preferenza per trattorie con cibo fresco rispetto a hotel che offrono cibi surgelati, e ha commentato che si sente meno a suo agio a Milano, ritenendola diventata più pericolosa da quando è diventato papà. Dopo aver iniziato il BrittInTour ’26 con tappe in diverse città del sud Italia, il musicista sarà a Milano il 17 luglio per un appuntamento nell’ambito della rassegna Estate al Castello 2026, presso il Castello Sforzesco.

Dopo aver inaugurato il BrittInTour ’26 con le prime tappe di Augusta (SR), Erchie (BR) e Orta Nova (FG), Alex Britti approda a Milano il 17 luglio per la rassegna Estate al Castello 2026, al Castello Sforzesco. “Mi dispiace sentir dire che Milano sta diventando pericolosa, personalmente da quando sono papà la vivo poco”, ha detto l’artista a Il Corriere della Sera. “ C’è stato un tempo, però, in cui il Castello e il Parco Sempione erano il mio rifugio:- ha affermato – ci andavo a passeggiare o a leggermi un libro quando avevo bisogno di pace. Avevo la casa discografica a due passi da lì e da Brera, quartiere che, data la somiglianza con Trastevere, mi faceva sentire meno la nostalgia di Roma”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “All’hotel che serve il cibo surgelato, preferisco la trattoria con la tovaglia di carta e il pesce fresco di giornata. Mi dispiace sentir dire che Milano sta diventando pericolosa, da quando sono papà la vivo poco”: parla Alex Britti

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Si parla di: Alex Britti: Mi spiace sentir dire che Milano è pericolosa. Un tempo il Castello e Parco Sempione erano il mio rifugio. A casa ho una stanza delle chitarre; Ama Festival, dai Franz Ferdinand ad Alex Britti: ecco tutti gli appuntamenti.