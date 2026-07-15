Alle 11:45 di oggi, mercoledì 15 luglio, è stato inviato un allarme temporale estremo sui cellulari in Lombardia. L’avviso, diffuso dall’Aeronautica militare, invita a rimanere vigili e a seguire le indicazioni delle autorità. Nessun dettaglio sulle misure specifiche o sulla durata dell’allerta. L’allarme si è verificato poco prima delle 12.00, senza segnalazioni di danni o situazioni di emergenza finora.

Proco prima delle 12.00 di oggi, mercoledì 15 luglio, sui cellulari è apparso l’avviso “Allarme temporale estremo” in Lombardia. Nella nota del meteo dell’Aeronautica militare si legge: “ Rimanere vigili e agire in accordo con i consigli (gli ordini) emessi da parte delle autorità. Tenersi aggiornati con le previsioni del tempo più recenti, ed aspettarsi significativi disagi per le normali attività quotidiane. Intraprendere un viaggio solo se indispensabile “. Allarme temporale estremo. Tra le ore 21.00 e le 22.00 sono previste precipitazioni a Milano, Monza, Brescia, Pavia, Lodi e Varese. Le temperature dovrebbero comunque rimanere alte, tra i 25°C e i 30°C, secondo quanto riportato dalle previsioni dell’Aeronautica militare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Allarme temporale estremo in Lombardia, l’alert sui cellulari

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