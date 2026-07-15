Alessandro Sallusti | Meloni sotto? Un numero enorme non è un fatto politico
La maggioranza ha subito una battuta d’arresto sulla legge elettorale, con l’emendamento di Fratelli d’Italia bocciato alla Camera. La proposta di reintrodurre le preferenze è stata respinta con un voto, lasciando il centrodestra senza quella modifica. Poco prima, il leader del partito ha rivolto un appello alla sua squadra, invitando a riflettere sui recenti sviluppi e alle difficoltà incontrate.
"Serve una riflessione", ammonisce minacciosa Giorgia Meloni rivolgendosi alla sua maggioranza. Pochi minuti prima, il centrodestra ha incassato un pesante stop sulla nuova legge elettorale: alla Camera l'emendamento di Fratelli d'Italia per reintrodurre le preferenze è stato bocciato per un voto. Decisivi i " franchi tirator i" tra gli alleati, numeri alla mano 31. "Un numero enorme, allora questo fa intendere che non è un fatto politico, tanto è vero che in alcune votazioni precedenti non era successo nulla", spiega Alessandro Sallusti, direttore di Libero, ospite di 4 di Sera su Rete 4. "Ha vinto la palude", ha commentato a caldo la... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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Che ci crediate o no, questa è la prima pagina di Libero oggi in edicola. Ci hanno messo solo quei dieci anni per capirlo. C’è stato bisogno che trattasse Giorgia Meloni come ha trattato chiunque in questi ultimi dieci anni. Ma oggi persino Sallusti lo ha capito. facebook
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