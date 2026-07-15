La maggioranza ha subito una battuta d’arresto sulla legge elettorale, con l’emendamento di Fratelli d’Italia bocciato alla Camera. La proposta di reintrodurre le preferenze è stata respinta con un voto, lasciando il centrodestra senza quella modifica. Poco prima, il leader del partito ha rivolto un appello alla sua squadra, invitando a riflettere sui recenti sviluppi e alle difficoltà incontrate.

"Serve una riflessione", ammonisce minacciosa Giorgia Meloni rivolgendosi alla sua maggioranza. Pochi minuti prima, il centrodestra ha incassato un pesante stop sulla nuova legge elettorale: alla Camera l'emendamento di Fratelli d'Italia per reintrodurre le preferenze è stato bocciato per un voto. Decisivi i " franchi tirator i" tra gli alleati, numeri alla mano 31. "Un numero enorme, allora questo fa intendere che non è un fatto politico, tanto è vero che in alcune votazioni precedenti non era successo nulla", spiega Alessandro Sallusti, direttore di Libero, ospite di 4 di Sera su Rete 4. "Ha vinto la palude", ha commentato a caldo la... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alessandro Sallusti: "Meloni sotto? Un numero enorme, non è un fatto politico"

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