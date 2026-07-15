Un attore ha raccontato di aver ricevuto un commento da un collega, che gli avrebbe detto: “Tu farai l’attore, anche se non farai l’attore”. Ha poi commentato che la felicità e il successo sono elementi fragili, paragonandoli alla durata di matrimoni e amicizie. Riguardo alla sua partecipazione a un progetto teatrale tratto da un romanzo, ha spiegato di aver scelto consapevolmente di impegnarsi molto per adattare l’opera al palcoscenico.

Perché tiene così tanto a Le memorie di Adriano? «È la prima volta che ho scelto, coscientemente, di fare uno sforzo enorme e di adattare per il teatro un romanzo. Il teatro, di per sé, richiede una grande pazienza, che io non ho, e un amore profondo nei confronti della letteratura, perché un attore si ispira alla letteratura e ai libri, ma non è i libri, come possono esserlo i registi e altri creativi; soprattutto, significa confrontarsi con un adattamento che ti fa mettere in scena tanto un’autrice quanto un personaggio, ognuno con la sua autonomia: l’autonomia della scrittura e dell’intenzione, delle vicende che si raccontano e della vita reale, documentata, di un imperatore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Alessandro Preziosi: «Albertazzi mi disse: tu farai l'attore, anche se non farai l'attore. E oggi so che la felicità è delicata quanto il successo: non durano i matrimoni, non dura nemmeno l'amicizia»

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