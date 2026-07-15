Durante un allenamento a Bingin, sull’isola di Bali, un surfista italiano ha subito un grave incidente. Alcune ferite aperte mostravano il cranio e resti di barriera corallina ancora conficcati nel volto. Il surfista, noto per le sue imprese di onde grandi, si trovava in fase di preparazione per la stagione 2026 quando è rimasto ferito.

Brutto incidente per Rudy Ghiara durante un allenamento a Bingin, sull’isola di Bali. Il big wave surfer ligure, tra i principali interpreti italiani del surf da onda estrema, nei giorni scorsi è rimasto gravemente ferito mentre si preparava per la stagione 2026 in Indonesia. Dopo un intervento chirurgico e una notte di osservazione neurologica, è stato dimesso e ha già iniziato il percorso di recupero. Nel suo racconto, Ghiara spiega che la sessione si svolgeva su onde di circa quattro piedi, con condizioni apparentemente ideali ma una marea molto bassa, che lasciava il reef particolarmente scoperto. “Non era una giornata estrema per dimensioni, ma una di quelle in cui un singolo errore può costarti caro”, racconta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alcune ferite erano così profonde che si vedeva il cranio e c’erano ancora piccoli pezzi di barriera corallina incastrati all’interno”: il racconto choc del surfista Rudy Ghiara

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