Belén Rodriguez conferma il nuovo amore con le foto della vacanza e risponde agli hater | Chi non ha bisogno d’amore mente

Belén Rodriguez ha annunciato ufficialmente la sua relazione con il personal trainer milanese attraverso un post su social media, pubblicando foto della vacanza a Corfù. La modella ha risposto anche agli hater, affermando che chi non ha bisogno di amore, mente. La conferma arriva dopo mesi di indiscrezioni e paparazzate rubate, con l’immagine condivisa che mostra chiaramente la coppia durante il viaggio.

Belén Rodriguez ha deciso di mettere fine a mesi di indiscrezioni, rumor e paparazzate rubate, ufficializzando sui social la sua relazione con Gaetano Fidanzati, personal trainer milanese classe 1991, condividendo un carosello di foto dalla loro vacanza a Corfù che non lascia spazio a dubbi. Sorrisi complici, scatti in spiaggia, momenti di allenamento insieme e persino un selfie in ascensore: le immagini raccontano una coppia affiatata e serena, lontana dai riflettori ma vicina nella vita di tutti i giorni. Nelle foto pubblicate su Instagram, Belén appare felice accanto al suo nuovo compagno. “Queste giornate sono splendide”, ha scritto tra i commenti, rispondendo ai follower che non hanno tardato a riempire il post di congratulazioni e curiosità. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Belen non si nasconde più, eccola mano nella mano col suo nuovo fidanzato: così riparte da Gaetano

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