Carlos Alcaraz è stato avvistato in Italia su uno yacht, accompagnato da alcune coppie di amici e da una donna bionda sconosciuta. L’atleta, attualmente in recupero da un infortunio al polso, si trova nel paese mentre si iscrive a Cincinnati. La presenza della donna e il relax in mare sono stati notati come segnali di un momento di svago e recupero. Alcaraz non ha ancora commentato pubblicamente la sua situazione sentimentale.

Carlos Alcaraz, arcirivale di Jannik Sinner, è in fase di recupero dall'infortunio al polso ma intanto è stato avvistato sul suo yacht insieme ad alcune coppie di amici e in compagnia, soprattutto, di una misteriosa donna bionda. Carlitos ha scelto l'Italia per rilassarsi prima dello sprint finale in vista del recupero. Le voci inizialmente spingevano per identificarla con la cantante Ana Mena, ma sono arrivate smentite secche: non è lei. A parlare della questione è stato Jorge Borrajo, direttore della rivista spagnola Semana: "Carlos e questa ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e molto intimi, ma volevano evidentemente rimanere riservati" ha detto. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Alcaraz, l'amore cura le ferite: relax in Italia con una nuova, misteriosa, fiamma. E si iscrive a Cincinnati

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