Alaska e Texas alternative a Hormuz Il piano di Trump | lunedì incontro con Netanyahu

Il premier israeliano incontrerà il presidente americano lunedì prossimo alla Casa Bianca. La riunione si svolgerà nel giorno indicato, secondo fonti locali, senza ulteriori dettagli ufficiali. La notizia arriva mentre si discute di alternative a Hormuz, coinvolgendo Alaska e Texas, in relazione a questioni di sicurezza e rotte energetiche. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui temi specifici dell'incontro.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà il presidente Usa Donald Trump probabilmente lunedì prossimo alla Casa Bianca. E' quanto riferiscono media israeliani, citando fonti locali. Secondo un funzionario israeliano, il giorno dopo l'incontro con Trump, Netanyahu parteciperà a una cerimonia commemorativa per il senatore Lindsey Graham, morto sabato scorso. La famiglia del senatore repubblicano non ha ancora annunciato la data del funerale o di eventuali cerimonie commemorative. Secondo Walla, Netanyahu punta a incontrare Trump prima del presidente libanese Joseph Aoun, che sarà alla Casa Bianca martedì 21 luglio. Il leader di Beirut Aoun si è rifiutato di incontrare il premier israeliano finché le truppe dell'Idf rimarranno in Libano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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