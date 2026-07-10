Dimenticate New York e California | il cuore di Fortress America batte in Texas Florida e Alaska

Le regioni di Texas, Florida e Alaska sono diventate i centri principali di attività economica e politica negli Stati Uniti, superando le tradizionali aree di New York e California. Queste zone mostrano un aumento di investimenti e di presenza di aziende strategiche. La trasformazione dell’assetto economico e geopolitico statunitense si riflette in una riorganizzazione delle priorità e delle risorse, con un focus crescente su queste aree.

L’ordine internazionale sta attraversando una fase di profonda trasformazione. L’emersione del Sud Globale, la competizione strategica con la Cina, la frammentazione delle catene del valore e il ritorno della politica di potenza stanno inducendo Washington a ripensare la propria architettura economica e strategica. In questo quadro prende forma quella che numerosi analisti definiscono Fortress America: una strategia orientata a concentrare entro i confini nazionali gli asset decisivi per garantire sicurezza economica, autonomia industriale e superiorità tecnologica. Questa riconfigurazione modifica anche gli equilibri interni della Federazione. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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