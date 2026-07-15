Appuntamento questa sera alle 21, nel parco San Guido Abate di Pomposa che ospiterà il concerto gratuito della celebre artista Giorgia Fumanti, riconosciuta come la voce italiana del classical crossover nel mondo. Giorgia Fumanti è una soprano italiana, compositrice, produttrice e arrangiatore ora con sede a Montreal in Canada. La sua musica è paragonabile a quella di Andrea Bocelli, Sarah Brightman e Enya. Gode di una prestigiosa carriera internazionale con centinaia di esibizioni nei più importanti teatri di tutto il mondo, festival e programmi televisivi, accompagnata da prestigiose orchestre e al fianco di artisti di fama mondiale. Il suo stile unico fonde la musica classica con le più celebri melodie internazionali, emozionando il pubblico con interpretazioni intense e raffinate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al parco San Guido l’esibizione del soprano. Giorgia Fumanti

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