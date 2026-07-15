Una serata estiva si svolge presso la località Il Mulino, con attività di shopping all’aperto, street food e musica dal vivo. L’evento, promosso dalla Pro Loco di Montemurlo in collaborazione con il Comune, prevede mercatini e intrattenimento, creando un’occasione di socializzazione e divertimento per i partecipanti. La manifestazione si svolge in via Montalese e rappresenta una delle iniziative estive organizzate nel territorio.

Una serata estiva all’insegna del divertimento, della buona cucina e dello shopping all’aperto. Questa sera la località Il Mulino (via Montalese) si vestirà a festa per una nuova e attesissima edizione di ’Il Mulino in Festa’, il tradizionale appuntamento estivo promosso dalla Pro Loco di Montemurlo in collaborazione con il Comune. Dalle 20 fino alla mezzanotte, via Montalese si trasformerà in una grande isola pedonale, chiusa al traffico, per accogliere cittadini e visitatori in un’atmosfera accogliente. Per tutta la serata i negozi della zona resteranno aperti per una speciale apertura straordinaria, offrendo un’ottima occasione per gli acquisti sotto le stelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Mulino shopping sotto le stelle. Poi street food, musica e mercatini

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