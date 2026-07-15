al lazzaretto arriva marco masini con i suoi grandi successi

IL CONCERTO. Il cantautore fiorentino sarà al Lazzaretto mercoledì 15 luglio con i brani storici e le canzoni del nuovo album «Perfetto Imperfetto». Marco Masini arriva a Bergamo con il suo «Live 2026». Il cantautore fiorentino sarà in concerto mercoledì 15 luglio al Lazzaretto, dove porterà sul palco i brani più noti della sua carriera e alcune canzoni tratte dal nuovo progetto discografico «Perfetto Imperfetto». Il tour segue la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Fedez e il brano «Male Necessario», premiato con il riconoscimento Sergio Bardotti per il miglior testo. Nel repertorio della serata troveranno spazio anche i singoli più recenti, tra cui “E poi ti ho visto cadere”. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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