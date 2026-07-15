Da almeno quattro anni, un ex presidente iraniano, noto per aver chiesto di eliminare Israele dalla mappa e aver negato l’Olocausto, si trova ora sotto il controllo del regime di Teheran. In passato, aveva rivestito ruoli di rilievo e sostenuto posizioni dure contro lo Stato ebraico. Recentemente, è stato riferito che la sua condizione è cambiata e si trova ora in uno stato di detenzione o restrizione da parte delle autorità iraniane. La situazione appare legata a sviluppi interni al governo e ai rapporti con l’ex leader.

Da presidente chiedeva di cancellare Israele dalla storia, lo definiva «un batterio schifoso», negava l’Olocausto. Da almeno quattro anni, però, era l’uomo di Israele a Teheran. New York Times e Haaretz hanno rivelato lunedì che Mahmoud Ahmadinejad, presidente dell’Iran dal 2005 al 2013, è stato reclutato, finanziato e preparato dal Mossad per guidare il Paese dopo il rovesciamento del regime. L’operazione, iniziata nel 2022 e accelerata all’avvicinarsi della guerra, sfruttava la sua riconversione ambientalista: conferenze sul clima all’università Ludovika di Budapest a coprire gli incontri con gli agenti israeliani, un convegno sull’ambiente in Guatemala nel 2023, spese di viaggio e alloggio pagate da Gerusalemme. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ahmadinejad, altro che scià: ora è ostaggio del regime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

New York Times: “Usa e Israele volevano Ahmadinejad leader in Iran dopo la caduta del regime”Secondo un articolo del New York Times, negli ultimi anni gli Stati Uniti e Israele avrebbero collaborato con l’obiettivo di favorire la nomina di...

Naim: “Ci mancava solo questo, ora la corruzione del regime vanificherà anche l’assistenza”Il ministro del Commercio e dell’Industria del Venezuela tra il 1989 e il 1990 ha dichiarato che la corruzione del regime comprometterà anche...

Si parla di: Hormuz, Trump cambia tutto: Niente pedaggio del 20%, accordi di investimento con i Paesi del golfo | Libero Quotidiano.it.

Usa e Israele volevano Ahmadinejad alla guida dell'Iran: il clamoroso piano svelato da Nyt e HaaretzNew York Times e Haaretz hanno pubblicato la ricostruzione dettagliata di una lunga inchiesta di cui erano già stati svelati particolari un paio di mesi fa. Il piano israeliano prevedeva anche di arma ... msn.com

Israele e Usa volevano rimettere Ahmadinejad alla guida dell’Iran, gli analisti: Strategia disperata, ormai è irrilevanteSe fosse vero, il tentativo da parte di Stati Uniti e Israele di insediare Mahmoud Ahmadinejad (presidente dell’Iran dal 2005 al 2013, ndr) come prossimo leader di Teheran dimostra quanto siano ... ilfattoquotidiano.it