Si parla di un possibile arrivo di un team noto nel mondo del wrestling nella AEW. Secondo fonti, i membri del gruppo sarebbero già stati oggetto di discussioni tra i responsabili della compagnia, anche se non sono stati ufficialmente annunciati. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, ma non ci sono dettagli ufficiali o conferme da parte della AEW.

La AEW non ha ancora annunciato nulla di ufficiale, ma dietro le quinte si starebbe già ragionando sul dopo. Secondo quanto riferito da Self Made Pro nel corso di una sessione di Self Made, il New Day non solo sarebbe atteso nella compagnia, ma sarebbe già stato oggetto di discussioni creative su come impiegarlo una volta arrivato. Le discussioni creative sul New Day sarebbero già iniziate. Il punto centrale dell’indiscrezione riguarda i tempi. Nel backstage della AEW il discorso non verterebbe più sul “se” Kofi Kingston e Xavier Woods arriveranno, ma su come impiegarli. Self Made Pro ha spiegato che sul tavolo ci sarebbero diverse idee riguardanti i team in arrivo: “So che sono arrivate parecchie proposte sui team in entrata e su come inserirli. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW: Piani creativi già pronti per il New Day, Kofi Kingston e Xavier Woods “attesi” da Tony Khan

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