Will Ospreay ha espresso entusiasmo all'idea che Kofi Kingston e Xavier Woods possano trasferirsi in AEW, dopo aver lasciato la WWE. La loro uscita dal circuito di wrestling professionale ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, e alcune voci indicano che potrebbero entrare nella promozione concorrente. Fino ad ora, non ci sono conferme ufficiali su eventuali contratti o accordi tra le parti.

Will Ospreay si è già detto entusiasta all’idea che Kofi Kingston e Xavier Woods possano approdare in AEW dopo il loro clamoroso addio alla WWE. Dopo le indiscrezioni secondo cui Kingston e Woods avrebbero lasciato la WWE in seguito al rifiuto delle nuove condizioni contrattuali imposte da TKO, i fan hanno subito iniziato a speculare su un possibile arrivo dei New Day in AEW. All’interno della compagnia, l’idea avrebbe già generato grande entusiasmo, soprattutto per i potenziali dream match contro The Young Bucks. Will Ospreay promuove l’arrivo dei New Day in AEW. A parlare della situazione è stato ora lo stesso Ospreay. Intervistato da Forbes, il wrestler britannico è stato interrogato direttamente su come reagirebbe a un eventuale ingresso di Kingston e Woods in AEW.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Kofi Kingston e Xavier Woods in AEW? Will Ospreay: “Sarebbe fantastico”

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