Addio a Salvo Buzzanca giornalista e fratello di Lando In un libro raccontò i segreti della famiglia video

Da secoloditalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Salvo Buzzanca, giornalista e figura nota nel settore della comunicazione, è deceduto. Era fratello di Lando Buzzanca e aveva scritto un libro in cui rivelava dettagli sulla famiglia. La sua carriera si è concentrata sul giornalismo e sulla comunicazione d’impresa e istituzionale. La notizia della sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E’ morto Salvo Buzzanca, firma storica del giornalismo italiano e stimato professionista della comunicazione d’impresa e istituzionale.  Fratello minore del celebre attore Lando, scomparso nel 2022, Salvo Buzzanca aveva costruito una carriera brillante e indipendente, legando per moltissimi anni il suo nome alla guida delle relazioni con i media e della comunicazione di Acea. Palermitano di nascita ma romano d’adozione – viveva da tempo nello scenario dei Castelli Romani – si è spento lasciando il ricordo di un uomo ironico, colto, appassionato d’arte (con una predilezione per Edward Hopper e Jack Vettriano) e dotato di una rara e trascinante umanità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

addio a salvo buzzanca giornalista e fratello di lando in un libro raccont242 i segreti della famiglia video
© Secoloditalia.it - Addio a Salvo Buzzanca, giornalista e fratello di Lando. In un libro raccontò i segreti della famiglia (video)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

“Vi racconto il Ministero della Verità europeo”: il libro-denuncia del giornalista tedesco Norbert HäringUn giornalista tedesco, specializzato in economia, ha pubblicato un libro in cui denuncia presunte attività di manipolazione e controllo da parte di...

Grande Fratello Vip 2026, Francesca Manzini parla della famiglia e della sorella: “il silenzio è stato il co-protagonista della mia vita” | Video MediasetDurante una recente intervista, la concorrente del Grande Fratello Vip 2026 ha raccontato di aver vissuto un rapporto complesso con la famiglia, in...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web