Salvo Buzzanca, giornalista e figura nota nel settore della comunicazione, è deceduto. Era fratello di Lando Buzzanca e aveva scritto un libro in cui rivelava dettagli sulla famiglia. La sua carriera si è concentrata sul giornalismo e sulla comunicazione d’impresa e istituzionale. La notizia della sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

E’ morto Salvo Buzzanca, firma storica del giornalismo italiano e stimato professionista della comunicazione d’impresa e istituzionale. Fratello minore del celebre attore Lando, scomparso nel 2022, Salvo Buzzanca aveva costruito una carriera brillante e indipendente, legando per moltissimi anni il suo nome alla guida delle relazioni con i media e della comunicazione di Acea. Palermitano di nascita ma romano d’adozione – viveva da tempo nello scenario dei Castelli Romani – si è spento lasciando il ricordo di un uomo ironico, colto, appassionato d’arte (con una predilezione per Edward Hopper e Jack Vettriano) e dotato di una rara e trascinante umanità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Salvo Buzzanca, giornalista e fratello di Lando. In un libro raccontò i segreti della famiglia (video)

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