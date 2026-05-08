Un giornalista tedesco, specializzato in economia, ha pubblicato un libro in cui denuncia presunte attività di manipolazione e controllo da parte di istituzioni europee. La pubblicazione, scritta dall’autore noto per le sue posizioni critiche sulle politiche monetarie, si concentra su quello che definisce un “Ministero della Verità europeo”. La sua analisi si basa su fonti e fatti raccolti nel corso della sua attività di ricerca e commento.

L’allarme arriva da un giornalista economico tedesco, Norbert Häring, noto per le sue posizioni critiche sulle politiche monetarie e per l’appartenenza al Bsw, il partito di Sahra Wagenknecht. Nel suo nuovo saggio Der Wahrheitskomplex ( Il complesso della verità ), Häring rilancia una tesi forte e fuori dal coro: da oltre un decennio, un network composto da istituzioni europee, apparati militari e organizzazioni pseudo-indipendenti starebbe pianificando e attuando una sofisticata operazione di controllo dell’opinione pubblica. Come racconta lo stesso Häring ad Achgut, ripreso dalla Berliner Zeitung, il Wahrheitskomplex non è frutto del caso né di iniziative spontanee.🔗 Leggi su It.insideover.com

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