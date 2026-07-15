Gianfranco Leva, nato nel 1934, è deceduto dopo una lunga malattia. È stato priore della contrada San Bernardino e presidente del circolo fotografico della Famiglia Legnanese. La sua scomparsa avviene a Legnano, in provincia di Milano, il 15 luglio 2026.

Legnano (Milano), 15 luglio 2026 - È scomparso dopo una lunga malattia Gianfranco Leva, classe 1934, già priore della contrada San Bernardino e presidente del circolo fotografico della Famiglia Legnanese. In città si era fatto conoscere per i tanti anni di attività nel mondo dell’associazionismo. Il cordoglio. A dare la notizia della morte di Gianfranco, padre dell’attuale Gran priore di contrada, Daniela Leva, sono stati i portavoce della contrada San Bernardino. “La contrada San Bernardino, profondamente addolorata, si stringe intorno alla famiglia Leva per la scomparsa - si legge in una nota -. Storico e pittore, con la moglie Mariuccia ha da sempre condiviso anche l’amore per il Palio, in particolare per la contrada San Bernardino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Gianfranco Leva, storico priore della contrada San Bernardino

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