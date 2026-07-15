Acquisti rinnovi e tante cessioni possibili | la Cremonese vuole costruirsi un' identità ben precisa

La Cremonese ha iniziato la preparazione estiva al Centro Arvedi. Venerdì 24 effettuerà il primo test amichevole contro la Giana alle 18, prima di partire domenica 26 per il ritiro in Trentino, a Ronzone. La squadra sta lavorando su acquisti, rinnovi e cessioni, con l’obiettivo di definire la propria formazione. La preparazione prosegue in vista della stagione, senza ulteriori dettagli sulle operazioni di mercato.

Cremona, 15 luglio 2026 – La Cremonese ha cominciato a lavorare sul campo al Centro Arvedi, dove venerdì 24 sosterrà il primo test (alle 18) con la Giana prima di partire domenica 26 per il ritiro in quota a Ronzone, in Trentino. Questi, però, non sono giorni intensi solo per l’inizio della preparazione, ma la società grigiorossa è molto attiva anche sul fronte di un mercato che ha ancora tanto da dire. Nelle ultime ore sono arrivate importanti ufficializzazioni, che hanno sancito l’arrivo a Cremona di Fabio Gerli, regista classe ’96 che è giunto a titolo definitivo dal Modena (dove ha disputato sei stagioni diventando il capitano dei canarini), e Fellipe Jack, difensore italo-brasiliano del 2006, giunto in prestito dal Como, dove avere suddiviso la scorsa stagione tra Spezia e Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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