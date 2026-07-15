Acqua pubblica in Campania | la Regione di Fico cerca esperti dopo lo stop alla gara da 5 miliardi

Da fanpage.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione di Fico ha aperto una selezione di esperti dopo aver ritirato il bando da 5 miliardi per la gestione dell’acqua pubblica. Il decreto, datato 9 luglio, segna l’avvio della fase due, dopo lo stop alla gara che prevedeva l’ingresso di un socio privato. La decisione arriva a seguito della sospensione del procedimento, con l’obiettivo di rivedere le modalità di gestione del servizio idrico.

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Il decreto porta la data del 9 luglio: dopo il ritiro del bando per un socio privato nella gestione idrica, Palazzo Santa Lucia avvia la fase due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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