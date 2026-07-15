Il decreto porta la data del 9 luglio: dopo il ritiro del bando per un socio privato nella gestione idrica, Palazzo Santa Lucia avvia la fase due. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Acqua pubblica, i comitati a Roberto Fico: Da che parte stai

Notizie e thread social correlati

Martusciello: “Su Benevento Fico archivia lo slogan dell’acqua pubblica”Il decreto di aggiudicazione definitiva è stato pubblicato, assegnando ad Acea Acqua la gestione del servizio idrico.

Acqua, la promessa di Fico: "Resterà pubblica anche a Napoli"Durante un evento organizzato dall'Osservatorio Riparte l'Italia, il presidente della Regione ha confermato che l'acqua di Napoli e della Campania...

Temi più discussi: Regione Campania, sull’acqua Fico stoppa i privati. De Luca: No a scelte ideologiche; Acqua pubblica in Campania: la Regione di Fico cerca esperti dopo lo stop alla gara da 5 miliardi; Acqua bene comune una battaglia per la Costituzione; Forum PA Camp, con le politiche di coesione innoviamo la Campania.

Acqua pubblica in Campania: la Regione di Fico cerca esperti dopo lo stop alla gara da 5 miliardiIl decreto porta la data del 9 luglio: dopo il ritiro del bando per un socio privato nella gestione idrica, Palazzo Santa Lucia avvia la fase due ... fanpage.it

La classifica 2026 dei governatori e sindaci più amati (di Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore) reddit

Acqua: Fico, 'sicuro che Comune Napoli non intenda privatizzare Abc'Io sono sicuro che il Comune di Napoli non abbia alcuna intenzione di privatizzare Abc che è un fiore all'occhiello proprio per l'amministrazione comunale. Non ho mai sentito parole diverse dal ... ansa.it