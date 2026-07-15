A Firenze, la terza ondata di calore ha portato temperature insopportabili, mantenendo la città sotto il bollino rosso. Per cercare refrigerio, molti si sono diretti alle piscine aperte, dove è possibile trovare un po’ di sollievo dal caldo. Le temperature elevate stanno costringendo i cittadini a cercare soluzioni per affrontare le giornate più calde, con l’acqua come unico rimedio efficace contro il caldo estremo.

Firenze, 15 luglio 2026 – Caldo da morire, tutti a caccia di un po’ di refrigerio. E dove se non in piscina? Nelle città le temperature sono insopportabili data la terza ondata di calore che di certo non sta risparmiando la Toscana, anzi: Firenze è, drammaticamente, tra le città che non abbandonano il primato da bollino rosso. Dunque l’unico antidoto è cercare di ritagliarsi un po’ di tempo per un tuffo ristoratore. In città le strutture non mancano, anche se, per varie vicissitudini, non tutte in questa torrida estate sono aperte al pubblico. Ecco qualche idea per rigenerarsi senza andare lontano. Bellariva, tra agonismo, corsi e divertimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Acqua, l’unico antidoto contro la canicola. Piscine aperte e relax: ecco dove a Firenze

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Acqua, l’unico antidoto contro la canicola. Piscine aperte e relax: ecco dove a FirenzePrezzi, iniziative e corsi nelle strutture fiorentine: ecco qualche idea per rigenerarsi senza andare lontano ... msn.com