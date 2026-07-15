Acilia atto vandalico alla Biblioteca Sandro Onofri | la manifestazione in piazza

A pochi giorni dall'atto vandalico contro la Biblioteca Sandro Onofri di Acilia, si sono moltiplicati i commenti sui social. La manifestazione si è svolta in Piazza Capelvenere, con partecipanti che hanno espresso solidarietà. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili. Nessuna informazione ufficiale sulla dinamica dell’episodio o sulle eventuali misure adottate. La biblioteca rimane temporaneamente chiusa in attesa di ulteriori verifiche.

X Municipio, 15 luglio 2026 – A pochi giorni dal vile atto vandalico contro la Biblioteca Sandro Onofri di Acilia, a Piazza Capelvenere, un fitto Tam Tam si sta diffondendo sui Social. Centinaia di messaggi WhatsUpp e post su Facebook invitano ad un incontro mercoledì 15 alle ore 19.00 per rivendicare l’importanza degli spazi culturali e di aggregazione per la collettività. Uniti contro l’atto vandalico contro la Biblioteca è stato descritto come un gesto grave che colpisce un luogo di cultura, aggregazione e crescita, “patrimonio dell’intera comunità” Il valore della cultura come bene comune, uniti nel manifestare vicinanza alla Biblioteca Sandro Onofri. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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