Acerra superati i limiti di contaminazione | il sindaco chiude altri sette pozzi

Da teleclubitalia.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Acerra, il sindaco ha disposto la chiusura di sette pozzi a causa di livelli di tetracloroetilene e tricloroetilene superiori ai limiti consentiti nelle acque sotterranee. La decisione segue le analisi che hanno rilevato contaminazioni oltre le soglie di sicurezza. Non sono stati riportati altri dettagli sulle localizzazioni o sui tempi di riapertura. La misura riguarda le fonti di approvvigionamento idrico coinvolte.

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Altri sette pozzi chiusi ad Acerra dopo il riscontro del superamento dei limiti di tetracloroetilene (Pce) e tricloroetilene (Tce) nelle acque sotterranee. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Tito d'Errico, che ha annunciato la decisione attraverso i propri canali social dopo aver ricevuto una comunicazione dell'Asl Napoli 2 Nord. Con questa nuova ordinanza salgono a nove i pozzi interdetti sul territorio comunale dallo scorso mese di maggio. Per tutti è stato disposto il divieto di utilizzo per scopi domestici, agricoli, zootecnici e per qualsiasi altro impiego. Il primo cittadino ha spiegato che i pozzi interessati rientrano nell'ambito di uno studio commissionato dalla Regione Campania all'Università degli Studi di Napoli per il monitoraggio delle acque sotterranee. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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