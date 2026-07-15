A Acerra, il sindaco ha disposto la chiusura di sette pozzi a causa di livelli di tetracloroetilene e tricloroetilene superiori ai limiti consentiti nelle acque sotterranee. La decisione segue le analisi che hanno rilevato contaminazioni oltre le soglie di sicurezza. Non sono stati riportati altri dettagli sulle localizzazioni o sui tempi di riapertura. La misura riguarda le fonti di approvvigionamento idrico coinvolte.

Altri sette pozzi chiusi ad Acerra dopo il riscontro del superamento dei limiti di tetracloroetilene (Pce) e tricloroetilene (Tce) nelle acque sotterranee. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Tito d'Errico, che ha annunciato la decisione attraverso i propri canali social dopo aver ricevuto una comunicazione dell'Asl Napoli 2 Nord. Con questa nuova ordinanza salgono a nove i pozzi interdetti sul territorio comunale dallo scorso mese di maggio. Per tutti è stato disposto il divieto di utilizzo per scopi domestici, agricoli, zootecnici e per qualsiasi altro impiego. Il primo cittadino ha spiegato che i pozzi interessati rientrano nell'ambito di uno studio commissionato dalla Regione Campania all'Università degli Studi di Napoli per il monitoraggio delle acque sotterranee. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Acerra, superati i limiti di contaminazione: il sindaco chiude altri sette pozzi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Napoli, superati i limiti UEFA: cosa succede ora per il club azzurroIl Napoli supera il limite del 70% nel rapporto tra costo della rosa e ricavi nel 2025, ma la UEFA non ha inflitto multe.

Re Carlo, altro schiaffo a Harry: "Superati i limiti di tempo", una decisione clamorosaIl principe Harry ha ricevuto una comunicazione ufficiale che la sua visita nel Regno Unito è stata annullata perché ha superato il limite di tempo...