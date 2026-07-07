Il principe Harry ha ricevuto una comunicazione ufficiale che la sua visita nel Regno Unito è stata annullata perché ha superato il limite di tempo previsto. La decisione è stata comunicata prima dell'inizio della visita, senza indicazioni di ripensamenti o possibilità di riprogrammare. La situazione si inserisce in una serie di tensioni tra il principe e la famiglia reale, con recenti rapporti che si sono deteriorati ulteriormente.

Altro che riconciliazione. Altro che disgelo. La visita del principe Harry nel Regno Unito si è trasformata ancora prima di cominciare nell’ennesimo capitolo di una telenovela che da anni tiene sotto scacco Buckingham Palace. E questa volta il copione rasenta il teatro dell’assurdo. Da una parte c’è lo staff del duca di Sussex che annuncia trionfalmente il soggiorno nella residenza reale di Londra. Dall’altra, poche ore dopo, arriva la gelida smentita del Palazzo. Una retromarcia clamorosa che dà il senso del caos in cui ormai si muovono i rapporti tra Harry e la sua famiglia. La versione ufficiale di Buckingham è tanto semplice quanto impietosa: l’invito c’era, era stato formulato direttamente da re Carlo, ma il team del principe non avrebbe confermato entro i tempi necessari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Re Carlo, altro schiaffo a Harry: "Superati i limiti di tempo", una decisione clamorosa

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