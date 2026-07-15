Un operaio cinquantenne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri durante un controllo nella fabbrica in cui lavora. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare il traffico di droga nel territorio. I militari del Nucleo Investigativo hanno fermato l’uomo mentre stava spacciando cocaina. Al momento, non sono stati forniti dettagli sull’eventuale sequestro o ulteriori indagini.

Un operaio cinquantenne è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno, insieme ai colleghi del Nucleo Investigativo, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di stupefacenti nel territorio del capoluogo. L’uomo è fortemente indiziato di aver ceduto cocaina all’interno dello stabilimento in cui lavorava. L’operazione è scattata nel pomeriggio della scorsa settimana, dopo un appostamento nella zona industriale. I militari hanno documentato il presunto scambio: l’operaio è uscito dal reparto e ha consegnato un involucro al conducente di un’auto appena entrata nel cortile aziendale. Poco dopo, il veicolo è stato fermato a breve distanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accusato di spacciare. Cocaina in fabbrica, arrestato un operaio

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Traffico di droga, cocaina consegnata a casa: 4 arresti

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