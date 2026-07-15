Un accordo tra Sole365, parte del Gruppo Selex, e Deliveroo ha portato all’attivazione di sessanta nuovi negozi del gruppo sulla piattaforma di consegna a domicilio. Da oggi, i clienti possono ordinare prodotti Sole365 e riceverli a casa tramite il servizio di delivery. La collaborazione riguarda specificamente i punti vendita appartenenti alla catena e si concentra sull’ampliamento dell’offerta di consegna a domicilio dei prodotti.

Marcianise (Caserta), 15 lug. (askanews) - I prodotti Sole365 comodamente a casa grazie ai servizi Deliveroo. E' quanto garantisce l'accordo tra la catena di supermercati del Gruppo Selex e la società di delivery. Sono 60 i nuovi store disponibili sull'app e sulla piattaforma di acquisto on line, 59 dei quali in Campania e uno nella provincia di Latina, nel Lazio. "Questa partnership è importante con il Sole365 - ha spiegato Francesco Sireci, Head of New Verticals di Deliveroo Italy - ci permette di ampliare il servizio ai nostri clienti con l'apertura di 60 store, di cui 59 in Campania e offrire, dunque, al nostro cliente un servizio migliorato e grazie al quale riusciremo ad entrare ed espanderci in una regione per noi molto importante". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Accordo Deliveroo-Sole365 attiva 60 nuovi store del Gruppo Selex

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